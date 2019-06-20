Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, в рамках мероприятий по развитию ненефтяного сектора, а также с целью увеличения возможностей для выхода субъектов малого и среднего бизнеса на рынки сбыта, стимулирования и усовершенствования механизма гарантийного кредита, внес изменения в подписанное 25 мая 2018 года управлением распоряжение о "Правилах выдачи гарантийных и процентных субсидий на основе предпринимательских кредитов". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Согласно изменению, была повышена ставка банка, уполномоченного по выдаче процентных гарантий с 200 до 350 тысяч манатов. Кроме этого, по новым правилам, кредитный рейтинг долгов будет рассматриваться наравне с отношением гарантии к кредиту. Другими словами, с субъектов предпринимательства с низким уровнем риска не будут требоваться дополнительные гарантии. Согласно рейтингу, еще более смягчены гарантийные требования для предпринимательских субъектов со средним уровнем риска. Кроме этого, упрощен список требуемых документов при получении гарантий.

Указанные изменения создадут выгодные условия для субъектов предпринимательства. С точки зрения числового или географического фактора это позволит воспользоваться финансовыми ресурсами более обширному числу предпринимателей. Наряду с этим намечено стимулирование финансирования кредитных проектов наравне со страхованием кредитных рисков. В связи с внесенными изменениями уполномоченные банки уже проинформированы.

Напомним, что в связи распоряжением Президента Азербайджана от 29 ноября 2017 года о "Порядке применения в ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" системы кредитного рейтинга и других инструментов риск-менеджмента", соотношение обеспечения к кредиту (низкий,средний,высокий) будет определяться правлением фонда и рассматриваться заново как минимум один раз в год.

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