В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 20 июня подорожала на 56,066 маната, составив 2343, 5945 маната, серебра - на 0,4248 маната, до 25, 9025 маната, платины - на 19,142 маната, до 1383, 2050 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,9265 маната, составив 2560,3275 маната.
|
Название
|
20.06.2019
|
19.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2343.5945
|
2287.5285
|
Серебро
|
XAG
|
25.9025
|
25.4777
|
Платина
|
XPT
|1383.2050
|
1364.0630
|
Палладий
|
XPD
|
2560.3275
|
2525.4010
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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