https://news.day.az/economy/1130618.html В Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПАЧЭС
В Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПАЧЭС
В Баку проходит 53-е заседание Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку включены темы, касающиеся экономики, торговли, технологий и экологии, культуры, образования, а также будут обсуждаться правовые и политические вопросы.
Отметим, что в заседании вместе с делегациями стран-членов примут участие и представители международных организаций, группы наблюдателей от парламентов отдельных государств.
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