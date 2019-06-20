В этом году Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2019 были удостоены веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Награда была вручена на официальной презентации в отеле Park Inn by Radisson Baku, прошедшей 19.06.2019 года, куда были приглашены представители всех номинантов.

Отметим, что веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel были разработаны компанией Zero Line.

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