https://news.day.az/economy/1130756.html Веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel удостоены премии NETTY 2019
Веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel удостоены премии NETTY 2019
В этом году Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2019 были удостоены веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Награда была вручена на официальной презентации в отеле Park Inn by Radisson Baku, прошедшей 19.06.2019 года, куда были приглашены представители всех номинантов.
Отметим, что веб-сайты АтаБанк и Silk Way Travel были разработаны компанией Zero Line.
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