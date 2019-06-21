Промышленные предприятия и действующие в этой области частные предприниматели в январе-мае 2019 года произвели продукции на сумму 19,6 миллиарда манатов, что 2,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата, передает Day.Az.

Как сообщили в Госкомстате, производство ненефтяной продукции было увеличено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов.

Согласно данным, 69,9 процента промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 25,1 процента - перерабатывающем секторе, 4,3 процента - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара, 0,7 процента - в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки.

В добывающем секторе производство нефти снизилось на 2,9 процента, а добыча товарного газа была увеличена на 40,4 процента.

В перерабатывающем секторе возросло производство в таких сферах как переработка дерева и производство пиломатериалов на 92,8 процента, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 63,9 процента, производство напитков - на 59,8 процента, производство текстильной продукции - на 47,4 процента, установка и ремонт машин и оборудования - на 46,7 процента, производство мебели - на 45,8 процента, производство резиновых и пластиковых изделий, а также производство бумаги и картона - на 32,8 процента, производство продукции химической промышленности - на 30,4 процента, производство готовых металлических изделий - на 21,1 процента, производство продуктов питания - на 20,5 процента, производство полиграфической продукции - на 19,5 процента, производство фармацевтической продукции - на 16,8 процента, производство машин и оборудования - на 15,8 процента, производство табачных изделий - на 14,9 процента, производство строительных материалов - на пять процентов.

В свою очередь, за отчетный период снизилось производство в таких сферах как выпуск одежды - на 0,1 процента, производство других транспортных средств - 1,8 процента, электрического оборудования - на 7,9 процента, компьютерной, электронной и оптической продукции - на 8,8 процента, продукции металлургической промышленности - на 18,4 процента, кожи и кожаных изделий, обуви - на 27,7 процента.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и тепловой энергии объем производства был увеличен на 0,4 процента, а в секторе водоснабжения, очищения отходов и переработки - на восемь процентов.

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