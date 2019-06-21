В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 21 июня подорожала на 43,1035 маната, составив 2386, 69 маната, серебра - на 0,41 маната, до 26, 31 маната, унция платины подешевела - на 4,11 маната, до 1379, 09 маната, цена на унцию палладия снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 24,08 маната, составив 2536,24 маната.
|
Название
|
21.06.2019
|
20.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2386.6980
|
2343.5945
|
Серебро
|
XAG
|
26.3128
|
25.9025
|
Платина
|
XPT
|1379.0910
|
1383.2050
|
Палладий
|
XPD
|
2536.2470
|
2560.3275
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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