Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 июня подорожала на 43,1035 маната, составив 2386, 69 маната, серебра - на 0,41 маната, до 26, 31 маната, унция платины подешевела - на 4,11 маната, до 1379, 09 маната, цена на унцию палладия снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 24,08 маната, составив 2536,24 маната.

Название 21.06.2019 20.06.2019 Золото XAU 2386.6980 2343.5945 Серебро XAG 26.3128 25.9025 Платина XPT 1379.0910 1383.2050 Палладий XPD 2536.2470 2560.3275

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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