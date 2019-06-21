https://news.day.az/economy/1131014.html Замминистра сделал заявление по инфляции в Азербайджане
Замминистра сделал заявление по инфляции в Азербайджане
До конца года показатели инфляции в Азербайджане будут незначительно отличаться от прогнозируемых.
Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал замминистра финансов Азер Байрамов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Замминистра подчеркнул, что проводимая до сегодняшнего дня политика правительства позволила контролировать инфляцию, добавив, что так будет и в последующие месяцы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре