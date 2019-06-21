До конца года показатели инфляции в Азербайджане будут незначительно отличаться от прогнозируемых.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал замминистра финансов Азер Байрамов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра подчеркнул, что проводимая до сегодняшнего дня политика правительства позволила контролировать инфляцию, добавив, что так будет и в последующие месяцы.

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