В Азербайджане планируется расширить производство органических удобрений.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам вице-президент Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов в рамках фестиваля органической продукции (OrganicFood), в Баку.

Вице-президент отметил, что в настоящее время в Баку уже начато производство органических удобрений, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, в частности, сельского хозяйства.

"Мы планируем расширить географию производства этого вида органической продукции. Предполагается начать процесс в нескольких регионах страны. Учитывая большой спрос фермерских хозяйств на органические удобрения, целесообразно наладить это производство на местах, то есть в регионах. Это целесообразно, учитывая, что данная продукция является скоропортящейся, а производство в регионах уменьшит необходимость поставок из Баку", - сказал вице-президент.

Отметим, что, впервые в Баку проводится фестиваль органической продукции, одним из организаторов которого является Национальная конфедерация организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана. Фестиваль завершится 23 июня.

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