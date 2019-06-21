Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 20 июня составила 65,71 доллара за баррель, что на 2,24 доллара выше цены, по состоянию на среду. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 64,98 доллара за баррель, что на 2,27 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 60,81 доллара за баррель, что на 2,2 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 июня составила 64,97 доллара за баррель, что на 2,37 доллара дороже предыдущего показателя.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!