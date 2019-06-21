Бюджет Государственного фонда социальной защиты на текущий год увеличен на 200 миллионов манатов или на 5,1 процент по сравнению с прогнозами.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Счетной палаты отметил, что это позволит снизить зависимость Фонда от госбюджета с 38,3 процентов до 32,8 процентов, что имеет особое значение в обеспечении его финансовой устойчивости.

По словам Гюльмамедова, повышение заработной платы работников различных сфер на 20-40 процентов можно считать основным источником для роста отчислений по обязательному социальному страхованию на 18,7 процента.

"Повышение бюджета фонда на 200 миллионов манатов осуществляется до его верхних пределов и не нарушит бюджетные правила", - отметил Гюльмамедов.

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