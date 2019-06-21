Представители банка ВТБ (Азербайджан) провели встречи со студентами факультета прикладной математики и экономического факультета филиала Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова в Баку.

В ходе мероприятия представители банка рассказали учащимся 3-го и 4-го курсов о преимуществах и особенностях работы в финансовой организации.

Начальник отдела Управления по работе с персоналом ВТБ (Азербайджан) Тахмина Мехтиева отметила: "В основе каждой успешной организации стоят профессиональные сотрудники. Именно поэтому в своей кадровой политике мы уделяем особое внимание формированию и развитию высококвалифицированного коллектива. Наш банк дает возможность карьерного роста, реализации новых идей, получения колоссального опыта, а также создает комфортные условия для обучения".

Специалисты ВТБ также провели интервью со студентами, которые планируют работать в банковской сфере. Некоторые из них были приглашены пройти дальнейшее собеседование в качестве соискателей на позиции менеджеров по работе с клиентами, программистов и маркетологов.

ВТБ (Азербайджан) активно привлекает на работу молодых талантливых людей и сотрудничает с рядом ведущих университетов. Такое взаимодействие позволяет студентам получить представление о работе финансовых организаций и определиться с выбором будущей профессии.

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