В Агентстве интеллектуальной собственности прошел первый этап тренингов для предпринимателей.

Как сообщает в пятницу Trend в агентстве, благодаря заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева о развитии предпринимательской деятельности, были ликвидированы барьеры в работе как физических и юридических лиц, занимающихся малым и средним бизнесом, так и в сфере крупного предпринимательства. В том числе были усовершенствованы процедуры регистрации товарных знаков предпринимателей и приняты целенаправленные меры для удовлетворения заявителей, передает Day.Az.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов, приняв во внимание обращение руководства Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), встретился с ее уполномоченными представителями. На встрече обсуждались вопросы, интересующие предпринимателей, было решено организовать неоплачиваемые на начальном этапе учебные курсы для предпринимателей просветительского характера.

10-11 июня согласно двустороннему соглашению в Центре экспертизы патентов и товарных знаков при Министерстве интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики для предпринимателей был организован первый этап учебных курсов на тему "Правовое регулирование использования объектов промышленной собственности". Курсы посетили до 50-ти представителей частного сектора.

Член правления Агентства Санан Тапдыгов и директор Центра экспертизы патентов и товарных знаков Худаяр Гасанлы, поприветствовав участников, подчеркнули, что мероприятие будет для них полезным.

В ходе двухдневных тренингов были прочитаны лекции на темы "Юридическая практика по защите прав интеллектуальной собственности", "Правовая защита объектов промышленной собственности", "Экспертиза заявок на регистрацию товарных знаков, принятие решений о регистрации, распечатка информации документа и срок действия регистрации", "Международная регистрация товарных знаков (Мадридское соглашение)", "Правовая охрана промышленных образцов", "Международная классификация промышленных образцов (Локарнское соглашение)", "Правовая охрана географических указателей: применение национального и международного законодательства".

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