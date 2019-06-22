Агентство пищевой безопасности проводит государственный контроль на всех этапах пищевой цепочки.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, Агентство пищевой безопасности также осуществляет государственный контроль над растительной и плодоовощной продукцией, импортируемой в страну и экспортируемой за границу.

С первого января текущего года из Азербайджана на экспорт было отправлено 20 тысяч 565 транспортных средств, груженных продуктами растительного происхождения, и только два возвращены обратно. В первом случае это произошло по причине проблем с документами, а во втором - были зафиксированы фитосанитарные несоответствия.

Отметим, что согласно международным нормам и национальному законодательству, ко всем продуктам, ввозимым в страну, применяется фитосанитарный карантин. При отсутствии несоответствий разрешается их ввоз. При обнаружении негодных продуктов груз может быть обезврежен, переработан, уничтожен или возвращен обратно.

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