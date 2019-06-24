В Азербайджане подешевели золото и серебро
Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 24 июня подешевела на 2,5585 маната, составив 2384,1395 маната, серебра - на 0,2481 маната, до 26, 0647 маната, унция платины подорожала - на 1,5045 маната, до 1380, 5955 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,908 маната, составив 2579,1550 маната.
|
Название
|
24.06.2019
|
21.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2384.1395
|
2386.6980
|
Серебро
|
XAG
|
26.0647
|
26.3128
|
Платина
|
XPT
|1380.5955
|
1379.0910
|
Палладий
|
XPD
|
2579.1550
|
2536.2470
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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