Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 июня подешевела на 2,5585 маната, составив 2384,1395 маната, серебра - на 0,2481 маната, до 26, 0647 маната, унция платины подорожала - на 1,5045 маната, до 1380, 5955 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,908 маната, составив 2579,1550 маната.

Название 24.06.2019 21.06.2019 Золото XAU 2384.1395 2386.6980 Серебро XAG 26.0647 26.3128 Платина XPT 1380.5955 1379.0910 Палладий XPD 2579.1550 2536.2470

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!