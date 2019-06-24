В Азербайджане утвердили критерии «Кластерной компании МСБ»
Решением коллегии министерства налогов Азербайджана утверждены критерии "Кластерной компании МСБ".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствие "Кластерной компании МСБ" критериям подтверждает сертификат, выданный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и согласованный с министерством по налогам.
Юридическому департаменту министерства по налогам Азербайджана поручено передать решение в министерство юстиции Азербайджана для его включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана в течение трех дней.
Центру по коммуникациям и связи с СМИ минналогов также поручено обеспечить размещение утвержденного нормативного правового акта на официальном сайте минналогов, после публикации решения в Государственном реестре правовых актов Азербайджана.
Следует отметить, что критерии были разработаны в соответствии со статьей 8.1.1 Указа Президента № 148 от 26 июня 2018 года "Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана", и гражданского законодательства Азербайджана, и определяют "Кластерную компанию МСБ" в качестве коммерческого юридического лица.
С решением коллегии министерства можно ознакомиться здесь.
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