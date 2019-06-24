Решением коллегии министерства налогов Азербайджана утверждены критерии "Кластерной компании МСБ".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствие "Кластерной компании МСБ" критериям подтверждает сертификат, выданный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и согласованный с министерством по налогам.

Юридическому департаменту министерства по налогам Азербайджана поручено передать решение в министерство юстиции Азербайджана для его включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана в течение трех дней.

Центру по коммуникациям и связи с СМИ минналогов также поручено обеспечить размещение утвержденного нормативного правового акта на официальном сайте минналогов, после публикации решения в Государственном реестре правовых актов Азербайджана.

Следует отметить, что критерии были разработаны в соответствии со статьей 8.1.1 Указа Президента № 148 от 26 июня 2018 года "Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана", и гражданского законодательства Азербайджана, и определяют "Кластерную компанию МСБ" в качестве коммерческого юридического лица.

С решением коллегии министерства можно ознакомиться здесь.

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