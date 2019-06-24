Для достижения прозрачности и эффективности в сфере сельского хозяйства необходимо усилить процесс внедрения инновационных технологий. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на проходящем в Баку форуме государственных услуг ООН заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр отметил, что данный процесс последовательно продолжается в стране. "Данный вопрос находится в приоритете государственной политики, и одним из наглядных тому примеров является работа службы ASAN, которая охватывает целый спектр инклюзивных услуг. При этом важнейшая задача государства - превратить сельское хозяйство в рентабельную и привлекательную отрасль экономики. В этом направлении также идет целенаправленная работа, мы занимаемся разработкой и внедрением механизмов поддержки с тем, чтобы субсидировать сельское хозяйство страны в условиях отсутствия налоговых выплат. В то же время необходимо привлечь в эту сферу нашу молодежь. Это значительно усилит наши возможности с точки зрения применения новейших технологий, а также наращивания кадрового потенциала в перспективном будущем", - сказал Керимов.

Министр отметил, что для достижения эффективной модели сельхозпроизводства необходимо продолжить реформирование в отдельных сегментах аграрной отрасли.

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