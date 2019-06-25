В Азербайджане за первые пять месяцев 2019 года было добыто 1,395 тысячи килограммов золота, что на 9,8 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Что касается серебра, то за отчетный период добыча в Азербайджане увеличилась на 18,1 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Согласно статистике, за январь-май 2019 года общий объем добытого серебра и концентратов составил 1,364 тысячи килограммов.

За первые пять месяцев текущего года было добыто 805 тонн медной руды и концентратов, с ростом в 44,9 процента.

На первое июня 2019 года запасы готовой продукции медной руды составили 552,2 тонны, золотой руды - 219 килограммов, серебряной руды - 590,4 килограмма.

Отметим, что в сфере добычи драгоценных металлов в Азербайджане действует две компании - Anglo Asian Mining и государственная AzerGold.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!