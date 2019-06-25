Цены на золото и серебро в Азербайджане во вторник повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 июня подорожала на 57,1455 маната, составив 2441.2850 маната, серебра - на 0,256 маната, до 26.3207 маната, унция платины подорожала - на 4,335 маната, до 1384.9305 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 20,315 маната, составив 2599.4700 маната.

Название 25.06.2019 24.06.2019 Золото XAU 2441.2850 2384.1395 Серебро XAG 26.3207 26.0647 Платина XPT 1384.9305 1380.5955 Палладий XPD 2599.4700 2579.1550

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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