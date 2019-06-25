В Азербайджане началась регистрация гидов, которые будут организовывать туры в заповедники, находящиеся в подчинении Государственного агентства по туризму. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Регистрация, которая продолжится до 31 июля, нацелена на то, чтобы освободить представителей турагентств и гидов, которые будут организовывать туры для иностранных туристов в "Янардаг", "Атешгях", "Басгал", "Хыналыг", "Лагидж", "Юхары Баш", "Киш", находящихся в подчинении Агентства, от оплаты за вход в размере двух манатов, предусмотренных для местных посетителей.

Агентство предупреждает, что представители турагентств и гиды, не прошедшие регистрацию до 31 июля, с первого августа смогут проходить на территорию вышеперечисленных заповедников, заплатив два маната.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!