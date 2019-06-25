В связи с информацией, распространяемой в последнее время в медиа-пространстве о Развлекательном центре "Megafun", в частности о произошедшем 22 июня инциденте, хотим отметить, что упомянутый случай имел место не на территории, где расположены аттракционы и играют дети, и не имеет отношения непосредственно к самому развлекательному центру.

Таким образом инцидент был зафиксирован в одном из ресторанов, действующих в торговом центре, и случился в результате неосторожности и дилетантства аниматора (жонглера), приглашенного на мероприятие самим клиентом.

Вместе с этим установленная в торговом центре система автоматического огнетушения сработала незамедлительно и предотвратила возникновение пожара. После чего в рамках установленных норм для проведения надлежащего осмотра объекта были проинформированы соответствующие госслужбы.

На данный момент Развлекательный центр Megafun работает по полному спектру деятельности и продолжает радовать маленьких друзей, даря самые радостные и волнующие эмоции.

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