Мобильный оператор Nar, всегда отвечающий динамическим требованиям своих абонентов, предлагает выгодные роуминговые пакеты для клиентов, которые проводят свои летние каникулы за границей.

Чтобы воспользоваться одним из 4 выгодных роуминг-пакетов, предназначенных для людей с различными потребностями, нужно всего-лишь заказать один из пакетов перед поездкой.

Пакет "Роуминг 9" предлагает 500 МБ Интернета, пакет "Роуминг 15" предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет "Роуминг 18" обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет "Роуминг 28" обеспечивает 1 ГБ Интернета и 100 минут для голосовых звонков. Текстовые сообщения "WhatsApp" бесплатны в пакетах "Роуминг 18" и "Роуминг 28".

Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов "Роуминг 9" и "Роуминг 15" составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов "Роуминг 18" и "Роуминг 28" составляет 15 дней.

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