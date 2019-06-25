AZAL запустил регулярные и чартерные рейсы из Баку в один из крупнейших городов Индии - Дели.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на "Азербайджанские Авиалинии", сегодня состоялся первый перелет, передает Day.Az

Рейсы AZAL будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам, на самолетах "Boeing-757" по тарифам "эконом" и "бизнес-класс".

Рейсы будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Дели называют "столицей семи империй". Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели - Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи.

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