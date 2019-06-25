В январе-мае 2019 года объем производства строительных материалов в Азербайджане в суммарном выражении составил 325,5 миллиона манатов, что на пять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным отчета, наибольший рост был зафиксирован в производстве асфальта - в 1,8 раза, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - на 65,4 процента, строительного кирпича - на 62,5 процента, строительного известняка - на 38,2 процента.

Наибольшее сокращение наблюдалось в производстве строительного гипса - на 84,2 процента, сборных бетонных строительных конструкций - на 53 процента.

Виды продукции Произведено в январе-мае 2019 г. Изменение по сравнению с январем-маем 2018 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 1.06.2019 Цемент (тыс. тонн) 1 332,1 103,1 84,3 Строительный гипс (тыс. тонн) 2,4 15,8 2,1 Строительный известняк (тыс. тонн) 16,4 138,2 0,02 Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн) 53,3 123,6 39,6 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м.) 17,1 47,0 5,5 Асфальт (тыс. тонн) 113,6 Рост в 1,8 раза - Строительный кирпич (тыс. куб. м.) 168,7 162,5 17,3 Бетонная смесь (тыс. тонн) 636,2 124,4 - Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны) 12 820,4 165,4 358,5

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