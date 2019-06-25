В Азербайджане стали производить больше стройматериалов
В январе-мае 2019 года объем производства строительных материалов в Азербайджане в суммарном выражении составил 325,5 миллиона манатов, что на пять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
По данным отчета, наибольший рост был зафиксирован в производстве асфальта - в 1,8 раза, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - на 65,4 процента, строительного кирпича - на 62,5 процента, строительного известняка - на 38,2 процента.
Наибольшее сокращение наблюдалось в производстве строительного гипса - на 84,2 процента, сборных бетонных строительных конструкций - на 53 процента.
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-мае 2019 г.
|
Изменение по сравнению с январем-маем 2018 г. (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 1.06.2019
|
Цемент (тыс. тонн)
|
1 332,1
|
103,1
|
84,3
|
Строительный гипс (тыс. тонн)
|
2,4
|
15,8
|
2,1
|
Строительный известняк (тыс. тонн)
|
16,4
|
138,2
|
0,02
|
Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн)
|
53,3
|
123,6
|
39,6
|
Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м.)
|
17,1
|
47,0
|
5,5
|
Асфальт (тыс. тонн)
|
113,6
|
Рост в 1,8 раза
|
-
|
Строительный кирпич (тыс. куб. м.)
|
168,7
|
162,5
|
17,3
|
Бетонная смесь (тыс. тонн)
|
636,2
|
124,4
|
-
|
Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны)
|
12 820,4
|
165,4
|
358,5
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре