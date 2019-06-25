В январе-мае 2019 года объем производства строительных материалов в Азербайджане в суммарном выражении составил 325,5 миллиона манатов, что на пять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным отчета, наибольший рост был зафиксирован в производстве асфальта - в 1,8 раза, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - на 65,4 процента, строительного кирпича - на 62,5 процента, строительного известняка - на 38,2 процента.

Наибольшее сокращение наблюдалось в производстве строительного гипса - на 84,2 процента, сборных бетонных строительных конструкций - на 53 процента.

Виды продукции

Произведено в январе-мае 2019 г.

Изменение по сравнению с январем-маем 2018 г. (в %)

Количество готовой продукции на складах на 1.06.2019

Цемент (тыс. тонн)

1 332,1

103,1

84,3

Строительный гипс (тыс. тонн)

2,4

15,8

2,1

Строительный известняк (тыс. тонн)

16,4

138,2

0,02

Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн)

53,3

123,6

39,6

Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м.)

17,1

47,0

5,5

Асфальт (тыс. тонн)

113,6

Рост в 1,8 раза

-

Строительный кирпич (тыс. куб. м.)

168,7

162,5

17,3

Бетонная смесь (тыс. тонн)

636,2

124,4

-

Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны)

12 820,4

165,4

358,5

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