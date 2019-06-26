Дружественные отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) способствовали развитию двусторонних связей между двумя странами в различных областях. Существуют возможности для налаживания успешного взаимовыгодного сотрудничества и в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время встречи с министром по развитию местных общин ОАЭ Хессой Бухумаид, находящейся с визитом в Азербайджане.

Министр проинформировал о социально-экономических успехах, достигнутых в Азербайджане, и о важных шагах, принятых в целях повышения уровня жизни населения, в результате успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева.

Бабаев подчеркнул, что реформы по внедрению инновационных подходов в национальную систему социального обеспечения, усовершенствования современных и прозрачных рабочих механизмов, создания "единого окна" для населения, а также организации проактивных услуг и реализации проекта развития Центров DOST при минтруда и соцзащиты Азербайджана. Бабаев сообщил о расширении активных программ на рынке труда и программы самозанятости, поддерживающей доступ семей с низким доходом к малому бизнесу.

С.Бабаев отметил, что в Баку будет создан Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), который будет способствовать развитию сотрудничества в сферах поддержки труда, занятости, расширению программ на рынке труда и занятости, усилению социальной защиты и социального партнерства и других сфер между странами-членами ОИС, а также Азербайджаном и ОАЭ, соответственно.

Бухумаид сказала, что развитие отношений ОАЭ с Азербайджаном основано на дружеских отношениях. Она подчеркнула, что двусторонние отношения между двумя странами постоянно расширяются, в частности, растет активное сотрудничество в социальной сфере, и в этой связи крайне важен обмен опытом и информацией.

На встрече продолжились переговоры о дальнейшем сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты между двумя министерствами.

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