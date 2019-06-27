В связи с повышением в Азербайджане минимальной заработной платы с 1 сентября 2019 года отчисления индивидуальных предпринимателей на социальное страхование увеличатся до 50 манатов в месяц, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, размер социальных отчислений индивидуальных предпринимателей составляет 20% от минимальной заработной платы. В настоящее время минимальная заработная плата составляет 180 манатов, соответственно размер соцотчислений составляет 36 манатов.

Повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2019 года до 250 манатов означает, что размер соцотчислений достигнет 50 манатов. Т.е. рост отчислений составит 38,9%.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!