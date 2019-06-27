Создана Ассоциация туристических агентств Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель новосозданной структуры Руфат Гаджиев отметил, что создание этой структуры нацелено на формирование тесных связей между предпринимателями и госструктурами.

"Развитие туристического сектора - одно из приоритетных направлений государственной политики. Главная поставленная задача - демонстрация профессиональных и оперативных подходов в туристической сфере в соответствии с поручениями и указаниями главы государства", - сказал он.

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