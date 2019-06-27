https://news.day.az/economy/1132787.html В Азербайджане появилась еще одна структура в сфере туризма
В Азербайджане появилась еще одна структура в сфере туризма
Создана Ассоциация туристических агентств Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель новосозданной структуры Руфат Гаджиев отметил, что создание этой структуры нацелено на формирование тесных связей между предпринимателями и госструктурами.
"Развитие туристического сектора - одно из приоритетных направлений государственной политики. Главная поставленная задача - демонстрация профессиональных и оперативных подходов в туристической сфере в соответствии с поручениями и указаниями главы государства", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре