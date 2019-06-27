В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для прохождения аккредитации ряда категорий учебных заведений, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в поправках к закону "О государственной пошлине", обсуждаемых на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно законопроекту, сумма госпошлины для аккредитации дошкольных учебных заведений установлена в размере 2000 манатов, для внешкольных учебных заведений - 5000 манатов, средних специальных, дополнительных и других учебных заведений общеобразовательного характера - 12 000 манатов.

Изменения были приняты в результате голосования в последнем, третьем чтении.

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