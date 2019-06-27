В Азербайджане кредитным союзам запрещается привлекать вклады (депозиты) юридических и физических лиц, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в проекте изменений в законе "О кредитных союзах", обсужденного на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии с новым проектом, деятельность кредитных союзов по пресечению терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, будет регулироваться в соответствии с законом "О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма".

Отметим, что основная задача кредитных союзов - объединять свободные денежные средства членов кооперативов и предоставлять кредиты своим членам.

В результате голосования изменения были приняты в третьем чтении.

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