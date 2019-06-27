Открывшийся на прошлой неделе в нашем городе филиал всемирно известной сети ресторанов "Black Star Burger" с первого дня своего функционирования столкнулся с большим потоком гостей.

Эта ситуация оказалась неожиданной для персонала заведения.

По словам директора ресторана Ифтихара Пашаева, со дня технического открытия количество посетителей не уменьшается

"Конечно, это очень радует нас. Но мы пока что работаем в тестовом режиме, по этой причине такой большой поток гостей стал для нас неожиданностью. Официальное открытие состоится 16-го июля на Площади Фонтанов. Поэтому, хотим сообщить нашим гостям, что возникающие недостатки в нашем обслуживании связаны с техническим открытием. Наш персонал усиленно старается угодить гостям нашего заведения ".

Отметим, что на официальном открытии ресторана, которое состоится 16-го июля, примет участие известный российский рэпер Тимати.

Напомним, что инициатором открытия одного из всемирно известных ресторанов быстрого питания Black Star Burger в Баку, стали известные бизнесмен Бабак Исмайлов и спортсмен Забит Самедов.

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