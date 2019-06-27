При поддержке ООО "Azercell Telekom" и организации Центра инноваций и предпринимательства "Barama", 15-16 июня состоялся местный отбор конкурса "Seedstars World" среди стартапов. "Wexplain" был выбран победителем среди 7 стартапов, которые презентовали свои проекты перед жюри в отеле "Hyatt Regency".

"Wexplain" - это недавно сформулированная онлайн-платформа, которая поможет уменьшит потребность в совещаниях, когда принимаются решения или требуется информация. "Wexplain" стал победителем благодаря инновационному и устойчивому решению и будет представлять Азербайджан на региональном саммите "Seedstars CEE", который состоится в Казахстане, в декабре 2019 года, а также с полным покрытием расходов будет участвовать в конкурсе "Seedstars World", который будет проходить в Швейцарии, в апреле 2020 года, и тем самым бороться за звание "Seedstars Global Winner" и инвестиции в размере 500 000 $.

Стартап "APDVoice", с приложением для исследователей в области медицинской науки, позволяющим собирать данные проверок с лекарственными препаратами и структурированными формами и вести статистику, был выбран в качестве победителя 2-го места. Стартап "WASCO" с интеллектуальной системой сбора отходов, основанной на технологии "IoT", занял последнее место среди тройки победителей. В соревновании приняли участие стартапы "Eleven Kings", "Owbike", "Real English" и "Senmur".

Для сведения отметим, что "Seedstars" ищет талантливых стартаперов, нацеленных на решение региональных проблем и разработку прибыльных, устойчивых продуктов для глобального рынка, для поддержки их регионального бизнеса и развития. Стоит подчеркнуть, что Центр инноваций и предпринимательства "Barama", функционирующий при поддержке ООО "Azercell Telekom" и PASHA Bank, способствует развитию ИТ-проектов и оказывает содействие превращению стартапов в независимые компании, уже седьмой год является местным организатором конкурса "Seedstars Baku".

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