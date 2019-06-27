Буровая аффилированная компания Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR AQS завершила строительство скважины № 342 на морской платформе семь на месторождении "Гюнешли". Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

Скважина была пробурена до глубины 2660 метров.

"Буровая установка нового поколения Bentec 3000 HP была мобилизована для работы. Был вскрыт продуктивный горизонт 10 Балаханской свиты, и скважина была передана заказчику. Фактическая скорость бурения составила 1698 метров в месяц. Это меньше сроков, указанных заказчиком в 1,5 раза, и объясняется оптимизацией процесса бурения", - заявил Октай Багиров, начальник отдела по надзору за эксплуатацией.

Заказчиком буровой выступило производственное объединение Azneft компании SOCAR.

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