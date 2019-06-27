Нефтяной фонд Азербайджана купил золота на 2 млрд. долларов
Большую часть активов инвестиционного портфеля SOFAZ за 2018 год составили долговые обязательства и валюта - более 29,455 миллиардов долларов (76,48 процента), сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам выполнения бюджета Госнефтефонда в 2018 году. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 0,19 процента.
В структуре активов фонда на долю акций пришлось 12,84 процента или более 4,945 миллиарда долларов (ниже прошлогоднего показателя на 2 процента). Доля недвижимости в инвестпортфеле - 5,25 процента или свыше 2 миллиардов долларов.
Доля недвижимости в портфеле не претерпела существенных изменений, в то время, как доля золота в структуре активов выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на два процента, или в денежном выражении чуть более 2,093 миллиарда долларов. Это - 5,43 процента инвестпортфеля.
В целом за 2018 год было приобретено более 20,7 тонн золота, в результате общее количество золота в инвестпортфеле фонда составило чуть больше 50,95 тонны.
Показатель среднегодовой прибыльности инвестпортфеля составил 0,35 процента, по долговым обязательствам и валюте она составила 0,68 процента, недвижимости - 0,54 процента. На долю акций пришлась отрицательная доходность - - 0,87 процента.
В целом, самая высокая доходность в инвестпортфеле фонда зафиксирована в недвижимости - 9,9 процента.
|
Распределение инвестпортфеля по активам(в процентах)
|
31.12.2018
|
Целовой портфель на2018 год
|
31.12.2017
|
долговые обязательства и валюта
|
76,48
|
минимум 60,0
|
76,29
|
Акции
|
12,84
|
максимум 25,0
|
14,90
|
Недвижимость
|
5,25
|
максимум 10,0
|
5,30
|
Золото
|
5,43
|
макс. 5% (с верхним интервалом 3% )
|
3,51
|
Всего
|
100,0
|
100,0
|
Распределение инвестпортфеля по активам
|
31.12.2018
|
31.12.2017
|
долговые обязательства и валюта
|
29,455,372,582
|
27,310,260,538
|
Акции
|
4,945,867,451
|
5,335,313,655
|
Недвижимость
|
2,020,380,224
|
1,897,199,063
|
Золото
|
2,093,086,068
|
1,257,109,709
|
Всего инвестпортфель
|
38,514,706,325
|
35,799,882,965
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