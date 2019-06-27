Большую часть активов инвестиционного портфеля SOFAZ за 2018 год составили долговые обязательства и валюта - более 29,455 миллиардов долларов (76,48 процента), сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам выполнения бюджета Госнефтефонда в 2018 году. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 0,19 процента.

В структуре активов фонда на долю акций пришлось 12,84 процента или более 4,945 миллиарда долларов (ниже прошлогоднего показателя на 2 процента). Доля недвижимости в инвестпортфеле - 5,25 процента или свыше 2 миллиардов долларов.

Доля недвижимости в портфеле не претерпела существенных изменений, в то время, как доля золота в структуре активов выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на два процента, или в денежном выражении чуть более 2,093 миллиарда долларов. Это - 5,43 процента инвестпортфеля.

В целом за 2018 год было приобретено более 20,7 тонн золота, в результате общее количество золота в инвестпортфеле фонда составило чуть больше 50,95 тонны.

Показатель среднегодовой прибыльности инвестпортфеля составил 0,35 процента, по долговым обязательствам и валюте она составила 0,68 процента, недвижимости - 0,54 процента. На долю акций пришлась отрицательная доходность - - 0,87 процента.

В целом, самая высокая доходность в инвестпортфеле фонда зафиксирована в недвижимости - 9,9 процента.

Распределение инвестпортфеля по активам(в процентах) 31.12.2018 Целовой портфель на2018 год 31.12.2017 долговые обязательства и валюта 76,48 минимум 60,0 76,29 Акции 12,84 максимум 25,0 14,90 Недвижимость 5,25 максимум 10,0 5,30 Золото 5,43 макс. 5% (с верхним интервалом 3% ) 3,51 Всего 100,0 100,0

Распределение инвестпортфеля по активам 31.12.2018 31.12.2017 долговые обязательства и валюта 29,455,372,582 27,310,260,538 Акции 4,945,867,451 5,335,313,655 Недвижимость 2,020,380,224 1,897,199,063 Золото 2,093,086,068 1,257,109,709 Всего инвестпортфель 38,514,706,325 35,799,882,965

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