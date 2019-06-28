На рынке страхования в Азербайджане основную долю занимает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) Ибрагим Алышов на девятом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности", организованном Палатой надзора и Ассоциацией страховщиков Азербайджана совместно с Бюро обязательного страхования.

По его словам, договоры, заключенные по этому виду страхования, составили около 50 процентов от общего числа договоров.

"Бюро обязательного страхования, работа которого с апреля 2018 года полностью автоматизирована, играет важную роль в устранении негативных явлений в этой области", - сказал Алышов.

Он также отметил, что в рамках форума будет презентована система регулирования страховых случаев.

"После внедрения этой системы ожидаются значительные изменения к лучшему в области страхования транспортных средств", - сказал Алышов.

Отметим, что система регулирования страховых случаев представляет собой мобильное приложение, с помощью которого можно будет отправлять информацию о страховом случае в режиме онлайн в Бюро обязательного страхования, а также в соответствующие госорганы.

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