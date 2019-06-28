Недавно широкой общественности был представлен новый рекламный ролик от Samsung. Видео запомнилось не только яркими красками на экране QLED TV, но также участием знаменитого азербайджанского актера Фахраддина Манафова.

Ролик рассказывает, о том, как, благодаря инновациям, Samsung опередил свое время, также, как и легендарный актер. Народный артист оживил на экране десятки полюбившихся персонажей, а телевизоры QLED оживляют любое изображение, передавая картинку максимально реалистичной. QLED TV способен передавать все цветовые переходы, отображая миллионы цветовых тонов, ведь на его дисплее воспроизводится в 16 раз больше пикселей, чем на обычном телевизоре с разрешением FullHD.

По заверению проекта была организована встреча народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова с президентом Samsung Electronics Caucasus Company Дже Хyн Ли.

Дже Хyн Ли признался, что раньше не был знаком с творчеством актера, но был поражен, тем с какой любовью и уважением, о нем рассказывают коллеги и решил, что должен обязательно познакомиться с таким выдающимся человеком. Встреча проходила в крайне дружеской обстановке, народный артист отметил, что сначала не хотел участвовать в рекламном проекте, но факт сотрудничества с такой серьезной кампанией как Samsung Electronics, заставил его пересмотреть свое решение. Актер также отметил, что, обдумывая свое окончательное согласие на участие, он вспомнил работу всемирно известного актера и кинорежиссёра Энтони Хопкинса в рекламе для одного из известных брендов и решил стать частью проекта.

В завершении встречи, президент Дже Хyн Ли поблагодарил Фахраддина Манафова за отличную работу и огромный вклад, в свою очередь знаменитый актер поблагодарил Samsung Electronics и креативную команду кампании MediaForce за возможность участвовать в таком достойном проекте.

Следует отметить, что это очередной проект от Samsung, который воплощен в жизнь именно для Азербайджана. Несмотря на то, что кампания занимает одну из лидирующих позиций в сфере технологий, Samsung всегда использует гибкий подход к каждому рынку в отдельности и поддерживает политику нацеленности на индивидуального потребителя. Данные факторы, несомненно, станут залогом успешного развития компании и в будущем. Мы надеемся, что в скором времени технологический гигант вновь порадует потребителей новыми успешными проектами.

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