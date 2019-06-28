Новый проект от Samsung с участием народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова - ФОТО
Недавно широкой общественности был представлен новый рекламный ролик от Samsung. Видео запомнилось не только яркими красками на экране QLED TV, но также участием знаменитого азербайджанского актера Фахраддина Манафова.
Ролик рассказывает, о том, как, благодаря инновациям, Samsung опередил свое время, также, как и легендарный актер. Народный артист оживил на экране десятки полюбившихся персонажей, а телевизоры QLED оживляют любое изображение, передавая картинку максимально реалистичной. QLED TV способен передавать все цветовые переходы, отображая миллионы цветовых тонов, ведь на его дисплее воспроизводится в 16 раз больше пикселей, чем на обычном телевизоре с разрешением FullHD.
По заверению проекта была организована встреча народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова с президентом Samsung Electronics Caucasus Company Дже Хyн Ли.
Дже Хyн Ли признался, что раньше не был знаком с творчеством актера, но был поражен, тем с какой любовью и уважением, о нем рассказывают коллеги и решил, что должен обязательно познакомиться с таким выдающимся человеком. Встреча проходила в крайне дружеской обстановке, народный артист отметил, что сначала не хотел участвовать в рекламном проекте, но факт сотрудничества с такой серьезной кампанией как Samsung Electronics, заставил его пересмотреть свое решение. Актер также отметил, что, обдумывая свое окончательное согласие на участие, он вспомнил работу всемирно известного актера и кинорежиссёра Энтони Хопкинса в рекламе для одного из известных брендов и решил стать частью проекта.
В завершении встречи, президент Дже Хyн Ли поблагодарил Фахраддина Манафова за отличную работу и огромный вклад, в свою очередь знаменитый актер поблагодарил Samsung Electronics и креативную команду кампании MediaForce за возможность участвовать в таком достойном проекте.
Следует отметить, что это очередной проект от Samsung, который воплощен в жизнь именно для Азербайджана. Несмотря на то, что кампания занимает одну из лидирующих позиций в сфере технологий, Samsung всегда использует гибкий подход к каждому рынку в отдельности и поддерживает политику нацеленности на индивидуального потребителя. Данные факторы, несомненно, станут залогом успешного развития компании и в будущем. Мы надеемся, что в скором времени технологический гигант вновь порадует потребителей новыми успешными проектами.
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