Экологический департамент SOCAR регулярно проводит мониторинги на морских нефтегазовых месторождениях. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что, компания содействует делу предотвращения загрязнения морской экосистемы путем забора проб и анализа морской воды.

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