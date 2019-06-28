https://news.day.az/economy/1133244.html SOCAR проводит мониторинги на Каспии
SOCAR проводит мониторинги на Каспии
Экологический департамент SOCAR регулярно проводит мониторинги на морских нефтегазовых месторождениях. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.
Отмечается, что, компания содействует делу предотвращения загрязнения морской экосистемы путем забора проб и анализа морской воды.
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