Май текущего года может считаться самым продуктивным месяцем с точки зрения туризма в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мае увеличился приток путешественников в Азербайджан почти из всех стран и регионов, передает Day.Az.

Майский турпоток вырос на 18 процентов или - 246 тысяч человек, по сравнению с пятым месяцем прошлого года.

Наибольшую лепту внесла Россия (11 тысяч), Грузия (10 тысяч) и Западная Европа (8,9 тысячи). Последний показатель вырос в два раза с прошлого года, очевидно, за счет футбольных фанатов, прибывших в Баку на финальный матч Евролиги УЕФА 29 мая.

В целом же, турпоток за январь-май текущего года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего, вырос на четыре процента.

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