Центральный банк Азербайджана внедрил новую "Информационно-поисковую систему финансовых продуктов и услуг. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство. Пользователи могут войти в систему через ПК или мобильные устройства по адресу axtar.bizimpullar.az.

Система обеспечит получение информации о финансовых услугах и продуктах из централизованного источника. Таким образом, планируется упростить доступ населения к услугам, предлагаемым банками.

Банки, подключенные к системе, обеспечивают регулярное обновление информации о кредитах, депозитах, филиалах, отделах, а также о своих условиях и тарифах.

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