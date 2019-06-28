https://news.day.az/economy/1133338.html Центробанк Азербайджана внедрил новую систему - ПОДРОБНОСТИ
Центробанк Азербайджана внедрил новую систему - ПОДРОБНОСТИ
Центральный банк Азербайджана внедрил новую "Информационно-поисковую систему финансовых продуктов и услуг. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство. Пользователи могут войти в систему через ПК или мобильные устройства по адресу axtar.bizimpullar.az.
Система обеспечит получение информации о финансовых услугах и продуктах из централизованного источника. Таким образом, планируется упростить доступ населения к услугам, предлагаемым банками.
Банки, подключенные к системе, обеспечивают регулярное обновление информации о кредитах, депозитах, филиалах, отделах, а также о своих условиях и тарифах.
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