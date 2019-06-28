За пять месяцев текущего года доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников составили 16,1 миллиона долларов, что на 46 процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом на брифинге сказал начальник департамента Центра экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в январе-мае услуги Azerkosmos были экспортированы в 18 стран.

"При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США (4,8 миллиона долларов), Малайзию (4,2 миллиона долларов), Францию (четыре миллиона долларов), Великобританию (1,6 миллиона долларов) и ОАЭ (640 тысяч долларов), - сообщил начальник департамента

Он отметил, что доходы от экспорта в отчетный период составили 88 процентов совокупных доходов Azerkosmos.

"Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos, являются: США, Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами компании пользуются около 20 стран", - отметил Гусейн.

Спутник Azerspace-1 был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года Azerkosmos и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника Azersky .

Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться там 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник Azerspace-2 .

ОАО Azerkosmos создано в 2010 году.

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