https://news.day.az/economy/1133379.html Сколько заработали мобильные операторы Азербайджана? - ЦИФРЫ
Сколько заработали мобильные операторы Азербайджана? - ЦИФРЫ
В январе-мае 2019 года информационно-коммуникационные предприятия в Азербайджане оказали услуги на 822,7 миллиона манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 72 процента услуг было оказано населению.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года стоимость информационно-коммуникационных услуг в реальном выражении увеличилась на 14,9 процента. 82,7% доходов в этой области приходятся на долю негосударственного сектора.
41,9 процента или 344,7 миллиона манатов доходов услуг сформировано в сфере мобильной связи.
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