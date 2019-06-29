За январь-май 2019 года в Азербайджане произведено свыше девяти тысяч тонн лакокрасочной продукции, что на 89,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

В первые пять месяцев текущего года в Азербайджане произведено 44,9 тысячи тонн пропилена, что на 72,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.

За отчетный период в стране произведено 60 тысяч тонн этилена (рост за год на 18,7 процента).

В течение пяти месяцев этого года в производстве большинства основных видов химической продукции в Азербайджане наблюдался рост.

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