https://news.day.az/economy/1133412.html Азербайджан наращивает химическое производство
Азербайджан наращивает химическое производство
За январь-май 2019 года в Азербайджане произведено свыше девяти тысяч тонн лакокрасочной продукции, что на 89,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
В первые пять месяцев текущего года в Азербайджане произведено 44,9 тысячи тонн пропилена, что на 72,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.
За отчетный период в стране произведено 60 тысяч тонн этилена (рост за год на 18,7 процента).
В течение пяти месяцев этого года в производстве большинства основных видов химической продукции в Азербайджане наблюдался рост.
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