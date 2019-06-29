В Баку в рамках предстоящего бизнес-форума Азербайджан-Индия будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности расширения экспорта и инвестиций, сообщили Trend в Азербайджанском Фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), передает Day.Az.

По информации источника, ожидается участие в бизнес-форуме представителей различных компаний, действующих в Индии в сфере бизнеса и инвестиций, а также азербайджанских предпринимателей.

"Организатором форума выступает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана. Бизнес-форум пройдет первого июля текущего года", - сказали в Фонде.

Отметим, что по итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Индией увеличился на 84%, а за три месяца 2019 года вырос на 66%, составив 300 миллионов долларов.

Согласно информации министерства экономики АР, между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщалось ранее, индийские нефтяные компании готовы расширить присутствие в нефтегазовом секторе Азербайджана.

На сегодняшний день крупнейшая индийская нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) имеет долю в азербайджанском нефтегазовом месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (2,31 процента).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!