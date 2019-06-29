В селе Гедезейхур Гусарского района Азербайджана, в рамках проекта "Деятельность по социально-экономическому развитию" (SEDA), совместно реализуемого правительством Азербайджана и Агентством США по международному развитию (USAID), введено в эксплуатацию предприятие по переработке корма, передает в субботу Trend cо ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ) при министерстве экономики, передает Day.Az.

Выступившие на мероприятии зампредседателя правления Агентства Надир Адилов, начальник отдела ИВ Гусарского района Анвар Балабейов, менеджер по проекту SEDA Ахмед Мамедзаде, а также жители села отметили, что такие предприятия имеют большое значение в развитии аграрного сектора и животноводства, способствуют обеспечению потребностей в корме и повышению занятости в регионах.

Отметим, что на предприятии построен производственный участок и склад, установлено оборудование по очистке семян, переработке корма и сена.

Предприятие по переработке корма в селе Гедезейхур Гусарского района является 29 по счету в рамках проекта SEDA, совместно реализуемого правительством Азербайджана и USAID.

В рамках мероприятия была предоставлена информация о деятельности Агентства по развитию МСБ и механизма "Друг МСБ", также отмечено, что жители села Гедезейхур по вопросам предпринимательской деятельности могут обратиться в Губа-Хачмазский отдел ведомства.

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