Наиболее вероятный и обсуждаемый срок продления договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ - до апреля 2020 года. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в альянсе, передает Day.Az.

"Более вероятным видится девять месяцев, чем шесть. Вы же помните, что и [министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз] аль-Фалех, и [министр энергетики РФ Александр] Новак высказались за этот вариант. Это значит, что все ближневосточные страны ОПЕК поддержат Саудовскую Аравию, а остальные, из "не ОПЕК", поддержат Россию. Хотя дискуссии еще будут", - сказал он.

Другой собеседник ТАСС в ОПЕК сказал, что продление ограничений на девять месяцев более предпочтительно, чем на шесть, так как создает для процесса бюджетирования сланцевых компаний из США менее ясные перспективы на 2020 год.

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