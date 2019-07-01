Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня составила 67,67 доллара за баррель, что на 0,37 доллара выше цены, по состоянию на четверг. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 66,88 доллара за баррель, что на 0,38 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 63,17 доллара за баррель, что на 0,42 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня составила 65,15 доллара за баррель, что на 0,05 доллара больше предыдущего показателя.

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