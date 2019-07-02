В июне 2019 года в Bilgah Beach Hotel состоялась встреча в рамках Женского клуба She's Mercedes.

Идея данного клуба - связать между собой успешных женщин, добавив в их жизнь новых людей, новые интересы и увлечения.

На мероприятии успешные женщины делились своими историями успеха, обсуждали ценность женщины в современном мире. Приятная атмосфера, фейерверки, фуршет с изысканными блюдами и напитками, открытый диалог, памятные подарки и яркие гости - сделали этот вечер по-женски теплым и уютным.

До встречи She's MERCEDES!

Партнерами мероприятия выступили:

Blanc, Patchi, Ideal, Suerte Atelier, Skin Store, Grante

Организация - LED.AZ

Информационный партнер - Журнал "Наргиз".

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