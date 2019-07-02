В Bilgah Beach Hotel состоялась встреча в рамках Женского клуба She’s Mercedes - ФОТО
В июне 2019 года в Bilgah Beach Hotel состоялась встреча в рамках Женского клуба She's Mercedes.
Идея данного клуба - связать между собой успешных женщин, добавив в их жизнь новых людей, новые интересы и увлечения.
На мероприятии успешные женщины делились своими историями успеха, обсуждали ценность женщины в современном мире. Приятная атмосфера, фейерверки, фуршет с изысканными блюдами и напитками, открытый диалог, памятные подарки и яркие гости - сделали этот вечер по-женски теплым и уютным.
До встречи She's MERCEDES!
Партнерами мероприятия выступили:
Blanc, Patchi, Ideal, Suerte Atelier, Skin Store, Grante
Организация - LED.AZ
Информационный партнер - Журнал "Наргиз".
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