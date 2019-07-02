Действующий в Габала-Огузском регионе центр "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, помог в оформлении документации и приведению бухгалтерии в соответствие с правилами национального бухгалтерского учета, в швейном цеху, производящем продукцию под товарным знаком "Erkam", принадлежащему предпринимателю из Огузского района Санану Гаджибабаеву. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Наряду с этим также была оказана помощь в том, чтобы предприниматель наладил работу в Огузском районе.

Занимающиеся ранее предпринимательством в Баку Гаджибабаев при поддержке и поощрении "Друга МСБ" открыл швейный цех в селе Хачмаз Огузского района, в котором работает 22 швеи. Тем самым было поддержано расширение предпринимательской деятельности в регионе, создание нового предприятия и рост занятости.

Напомним, что сеть центров "Друг МСБ", функционирует в 13 городах и районах Азербайджана.

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