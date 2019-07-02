Азербайджан поддержал продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, сделка была продлена до конца первого квартала 2020 года. Квоты стран ОПЕК+ остаются неизменными.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил этот шаг и отметил его, как историческое событие.

Шахбазов также отметил, что Хартия о сотрудничестве, подписанная странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, позволит сделать все возможное для поддержания баланса нефтяного рынка.

По итогам обсуждений, страны ОПЕК и страны, не являющиеся членами организации, в том числе Азербайджан, подписали "Декларацию о сотрудничестве".

Исполнение "Декларации о сотрудничестве" планируется с первого июля 2019 года по 31 марта 2020 года.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

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