Продолжается трехлетний проект с общим бюджетом в 1,074 миллиона долларов, осуществляемый в регионах Азербайджана в партнерстве с Европейским союзом и подразделением ASAN по поддержке семейного бизнеса (ABAD). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).

Проект помогает 44 семьям в северо-западном регионе Азербайджана, охватывающем Балакян, Гах, Габалу, Огуз, Шеки и Закаталу, наладить свой семейный бизнес. До настоящего времени в рамках проекта 23 семьи смогли реализовать свои планы.

До сих пор из общего бюджета на 2018 год в размере 427,29 тысячи долларов освоено 414,58 тысячи. Средства затрачены на приобретение оборудования и организацию тренингов.

Бюджет на этот год определен на уровне 400 тысяч долларов, из этих средств до сих пор израсходовано 193,83 тысячи долларов.

С начала года были проведены серии тренингов для семей и сотрудников ABAD по развитию малого и среднего бизнеса, включая мониторинг и сертификацию, упаковку и логистику, финансовую грамотность, социальную ответственность и роль гендерного баланса, международную торговлю, брендинг и продажи, внутреннюю коммуникацию и антикоррупцию.

Цель проекта - содействие социально-экономическому развитию регионов Азербайджана и созданию современного и устойчивого семейного бизнеса в сельских местностях, а также обеспечения равных возможностей и инклюзивности в соответствии с европейскими стандартами и практикой.

Как часть политики гендерного равенства Европейского Союза, проект предусматривает реализацию 44 стартапов, из которых 23 возглавляют женщины.

Проект реализуется в рамках программы Европейского союза - Поддержка сельского и регионального развития (ПСРР). Основная часть проекта финансируется Европейским союзом и составляет 967 тысяч долларов, в то время как 50 тысяч долларов предоставляет правительство Азербайджана и 57 тысяч долларов - ПРООН.

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