Азербайджан занимает пятое место по объему экспорта и шестое - по импорту среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Статкомитет СНГ.

Согласно данным статистики Содружества, в первом квартале 2019 года Азербайджан экспортировал товаров на сумму 4,5 миллиарда долларов. Импорт страны за тот же период составил 3,1 миллиарда долларов. Помимо Азербайджана, только у двух стран СНГ было положительное сальдо торгового оборота - России и Казахстана. Россия экспортировала товаров и услуг на сумму 104,4 миллиарда долларов, а Казахстан - на 13,3 миллиарда долларов, при этом импорт России составил 56 миллиардов долларов, а Казахстана - семь миллиардов долларов.

По показателям импорта, кроме России, больше Азербайджана объемы у Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины

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