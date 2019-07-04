11 июля 2019 года государственному банку Azer Turk Bank исполняется 24 года. В связи с этим банк запускает кампанию под названием "Подарки не заканчиваются".

В рамках кампании, которая будет проходить с 1 июля по 31 августа, действуют выгодные предложения для желающих получить потребительские кредиты. Таким образом, на годовые процентные ставки по данным кредитам, предоставляемым на срок 12, 24 и 36 месяцев, применяется скидка до 3%. Например, процентная ставка по кредиту, полученному на 12 месяцев, в рамках кампании составит 17% годовых, а не 19% годовых как обычно.

Срок кредита Процентная ставка в рамках кампании 12 месяцев 17% 24 месяца 20% 36 месяцев 23%

Кроме того, клиентам, родившимся в июле, кредит будет предоставлен без начисления комиссии (1%).

Также, клиентам физическим лицам, заказавшим кредитные карты со льготным периодом до 65 дней и кредитные карты без льготного периода, предоставляются в подарок карты Visa Gold или MC Gold, со сроком обслуживания соответствующим сроку кредита.

Azer Turk Bank предлагает специальные скидки для желающих приобрести пластиковую карту. Таким образом, годовая дебетовая карта MC будет подарена клиентам, заказавшим дебетовую карту на период проведения кампании. На другие карты применяется скидка в 50%. Также клиентам, родившимся в июле, карта VISA Gold будет предоставлена бесплатно.

Стоит отметить, что заказать пластиковые карты можно обратившись в банк или онлайн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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